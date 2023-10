Mariah Careys Zwillinge sind ganz schön groß geworden!

Sie wachsen zu richtigen Teenagern heran! Mariah Carey (54) war von 2008 bis 2016 mit Nick Cannon (43) verheiratet. Aus dieser Ehe sind die Zwillinge Moroccan (12) und Monroe Cannon (12) hervorgegangen, die vor allem von der Sängerin der ganze Stolz sind. Im Netz gibt die "Without You"-Interpretin immer mal wieder Einblicke in ihren Alltag mit den Kids – so wie jetzt: Auf einem aktuellen Bild zeigt Mariah ihren Fans, wie große ihre Twins mittlerweile sind!

Auf ihrer Instagram-Seite präsentiert die Pop-Diva ihrer Community einen niedlichen Familienschnappschuss mit ihren beiden Kids. "Die Teens übernehmen", schreibt die 54-Jährige zu ihrem Beitrag – und die Fans feiern diesen Einblick sehr. "Sie sind einfach schon so groß" oder "Oh, sie sind so entzückend", kommentieren unter anderem zwei begeisterte Supporter. Andere wiederum finden, dass die drei ein schönes Trio abgeben.

Erst kürzlich teilte Mariah einen ganz anderen privaten Moment aus ihrem Leben als Zwillingsmama. Auf ihrer Social-Media-Seite berichtete sie nämlich von ihren schönen Ferien. "Sommer verlängert – auch wenn ich es versuche, kann ich nicht loslassen! Wir stellen euch unsere neuen Adoptivfamilienmitglieder vor: Nacho & Rocky Jr.", gab die Musikerin preis und präsentierte so ihre neuen Hauskatzen.

Anzeige

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kids im Jahr 2018

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan, September 2023

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de