Container-Landschaft: So ist die Promi-BB-Welt aufgebaut!

Es gibt erste Einblicke hinter die Kulissen! Die elfte Staffel von Promi Big Brother steht in den Startlöchern. Schon heute Abend beginnt wieder die beliebte Realityshow mit der berüchtigten Stimme aus dem Off. In den nächsten zwei Wochen werden sich Promis wie unter anderem Iris Klein (56), Dominik Stuckmann (31) und Yeliz Koc (30) dem extremen Fernsehexperiment stellen. Was hat die diesjährige Container-Landschaft alles zu bieten?

Der offizielle Instagram-Account von Sat.1 gewährt nun erste Einblicke in die diesjährige Welt von Promi BB. Die temporäre Bleibe der prominenten Kandidaten setzt sich aus insgesamt 34 Containern zusammen. Das Gelände erstreckt sich über 378 Quadratmeter. Neben Wohn-, Schlaf- und Badezimmer bietet die Unterkunft auch zwei Sprechzimmer, einen Aufenthaltsraum, den legendären kleinen Penny-Markt sowie einen Innenhof – Luxus ist hier also Fehlanzeige! Die Toilette befindet sich zudem außerhalb. Um diese nutzen zu können, müssen die Stars also bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter nach draußen gehen.

Auch Paulina Ljubas (26) wird in wenigen Stunden im TV-Container zu sehen sein. Ihr frischgebackener Freund Tommy Pedroni muss die nächsten zwei Wochen also ohne sie auskommen – seine bessere Hälfte vermisse er allerdings schon jetzt. "Ich bin ja alleine gerade in Nizza, weil Paulina ist ja weg. Das ist irgendwie komisch jetzt", gesteht er in einer aktuellen Instagram-Story und fügt hinzu: "Alleine hier zu sein, ist irgendwie ungewohnt."

SAT.1 / Nadine Rupp / Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

SAT.1/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen im "Promi Big Brother"-Container 2023

SAT.1/Nadine Rupp Paulina Ljubas, Influencerin

