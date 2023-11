Paulina bei Promi BB: Tommy Pedroni vermisst sie schon jetzt

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas (26) bestätigten vor Kurzem ihre Liebe. Der Influencer und die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin verliebten sich beim Dreh der Realityshow Germany Shore. Die dunkelhaarige Beauty wanderte bereits nach Nizza, Tommys Heimat, aus. Nun muss der Franzose aber ohne die 26-Jährige auskommen – die Gel­sen­kir­che­ne­rin nimmt an der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel teil und zog dafür in den Container! Tommy verrät, wie es ihm ohne Paulina geht!

Via Instagram gibt der Hottie seiner Community einen ehrlichen Einblick: "Ich bin ja alleine gerade in Nizza, weil Paulina ist ja weg. Das ist irgendwie komisch jetzt." Die Abwesenheit seiner Freundin fällt dem Schwimmer wohl nicht leicht. "Alleine hier zu sein, ist irgendwie ungewohnt", gesteht der Reality-TV-Star. Trotzdem hoffe Tommy, dass die Fans Paulina unterstützen!

Die beiden Reality-TV-Stars veröffentlichten vor rund einer Woche zum ersten Mal ein Pärchenbild. Während sich viele Fans für das junge Glück freuen, ist die neue Beziehung einer wohl ein Dorn im Auge:. Die Ex des Franzosen Sandra Sicora (31) machte ihren Fans auf Instagram eine Ansage: "Ich mag euch wirklich alle, aber es wäre toll, wenn ihr mir keine Couple-Bilder von meinem Ex schicken würdet. Vielen Dank."

SAT.1/Nadine Rupp Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni im Januar 2023

RTL / Frank J. Fastner Tommy Pedroni und Sandra Sicora, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

