Jürgen Milski schießt bei Promi-BB gegen Roberto Blanco!

Es fängt schon mal gut an! Heute Abend ist es endlich so weit: In wenigen Stunden startet die elfte Staffel von Promi Big Brother. Der komplette Cast steht seit wenigen Tagen fest – und die Auswahl der diesjährigen Berühmtheiten verspricht schon jetzt pures Entertainment. Unter anderem ziehen Jürgen Milski (59) und Patricia Blanco (52) in den TV-Container ein. Dabei nimmt Jürgen schon jetzt kein Blatt vor den Mund!

Im offiziellen Promi-BB-Livestream auf Joyn ist zu sehen, wie die 52-Jährige versucht, dem Partyschlagersänger ihre komplizierten Familienverhältnisse zu erklären. Roberto Blanco (86) hat offiziell drei Kinder: Patricia und ihre ältere Schwester Mercedes aus seiner Ehe mit seiner Ex-Frau Mireille – und dann auch noch einen 19-jährigen Sohn. "Den hat mein Vater in der Ehe mit einer anderen bekommen. [...] Aber mit der Mutter von ihm ist mein Vater auch nicht mehr zusammen." Daraufhin schüttelt Jürgen nur den Kopf und stichelt: "Das sind die Halbgeschwister, von denen wir wissen. Dein Vater zahlt ja Alimente in sechs verschiedenen Währungen, trotz Einführung des Euro!" Patricia nimmt das Ganze locker und fängt an zu lachen.

Aber damit noch nicht genug Wirrwarr! Der Realitystar erklärt seinem TV-Mitbewohner noch etwas viel Verblüffenderes: "Der Vater von meinem Vater war mit der Schwester meiner Mutter verheiratet. Also, mein Opa war mit der Schwester von meiner Mutter verheiratet", plaudert Patricia aus und fügt hinzu: "Und der Opa, der hat ja dann noch ganz stolz mit 83 ein Kind gezeugt mit der Tante."

