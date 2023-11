Das will Patricia Blanco bei "Promi Big Brother" zeigen!

Sie hat große Pläne! In wenigen Tagen startet eine neue Staffel des Erfolgsformats Promi Big Brother. Mit dabei sind unter anderem Yeliz Koc (30), Peter Klein (56), Paulina Ljubas (26) und auch Patricia Blanco (52). Die Promi-Tochter hat schon länger kein TV-Format mehr gemacht und ist deswegen voller Vorfreude: Patricia erzählt gegenüber Promiflash, dass sie bei Promi BB Gas geben und zeigen will, wer sie wirklich ist!

"Ich freue mich so, diese Chance zu bekommen, einfach diese Umwandlung vor einem Millionenpublikum zu zeigen", verrät sie im Promiflash-Interview. Seit ihrer Teilnahme an Big Brother im Jahr 2009 habe Patricia sehr stark an sich gearbeitet, was sie jetzt allen beweisen will. "Ich denke schon, dass da von mir auch immer ein falsches Bild kreiert wurde", gesteht sie. Teilweise sei sie durch manche Aktionen auch selbst an einer solchen Darstellung schuld gewesen, doch jetzt wolle sie das Gegenteil beweisen.

Patricia freue sich sehr, wenn der 24-Stunden-Livestream wirklich alles zeigt, was im Container passiert. "Also ich freue mich total, weil das ist das, was mir manchmal bei anderen Formaten so gefehlt hat, wo ich dann sage, 'da wird ja nicht alles gezeigt' und da wird dann alles gezeigt", schwärmt sie von der Neuerung. Auf ein weiteres TV-Format freue sie sich riesig: "Es ist für mich höchste Zeit, wieder in der Königsklasse der Realityshows dabei zu sein. Es ist wie eine Neugeburt, wie das größte Geschenk ever."

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, Reality-TV-Star

Getty Images Patricia Blanco im April 2016 in München

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, Realitystar

