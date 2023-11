Kim Kardashian stellt sich weiterer Comedy-Herausforderung!

Ein weiteres Projekt für Kim Kardashian (43)! Der Realitystar hat eine Menge zu tun: Kürzlich wagte sie sich erst in die Welt der Schauspielerei. Die erste Hauptrolle gab es für sie in der Show American Horror Story. Neben der Rolle der Siobhan Walsh hatte die Mutter von vier Kindern schon das Publikum bei "Saturday Night Live" zum Lachen gebracht. Nun soll bereits die nächste Rolle im Film "The 5th Wheel" folgen!

Laut Deadline hat der Realitystar bei der Entwicklung der Komödie "The 5th Wheel" mitgewirkt. In welche Rolle Kim letztlich schlüpfen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Für ihre Rolle in "American Horror Story" hatte sie extra Schauspielunterricht genommen. Ein Insider berichtete gegenüber Us Weekly über ihre Erfahrungen am Set: "Dieses Projekt war monatelang in Arbeit und Kim war begeistert, als sie letzten Monat endlich mit den Dreharbeiten beginnen konnte." Kim offenbarte auf der Met Gala 2023: "Es ist eine Herausforderung, [aber] ich mag es, mich selbst herauszufordern!"

Doch die Schauspielerei ist nicht das einzige neue Feld, auf dem Kim experimentiert: Neben der Schauspielerei strebt sie auch eine Karriere als Anwältin an und wird dafür im Februar 2025 die Anwaltsprüfung ablegen. Sie gestand, dass sie darüber nachgedacht hat, das Reality-Business an den Nagel zu hängen, um sich ganz der Rechtswissenschaft zu widmen.

Getty Images Kim Kardashian bei den CFDA Fashion Awards in New York City

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Kim Kardashian, TV-Persönlichkeit

