Kris Jenner in Sorge: Erleidet Kim Kardashian bald Burn-out?

Wird ihr bald alles zu viel? Als erfolgreiche Unternehmerin, TV-Star und Mutter von vier Kindern hat Kim Kardashian (43) eine Menge zu tun. Kürzlich wagte die US-Amerikanerin noch den Schritt in die Schauspielerei. Die 43-Jährige übernahm eine Hauptrolle in der Serie American Horror Story. Wenn es nach ihrer Mutter Kris Jenner (68) geht, sollte der Reality-TV-Star ihr Arbeitspensum zukünftig herunterfahren. Kris befürchtet sogar, dass Kim einen Burn-out erleiden wird!

In der neuesten Folge von The Kardashians reist Kim nach New York City, um an einem Schauspielkurs teilzunehmen. Während ihres Aufenthalts trifft sie sich auch mit Fans bei einem Pop-up-Store ihrer Marke SKIMS und nimmt an einer Anprobe für die Met Gala teil. Ihrer Mama Kris bereitet Kims voller Terminkalender große Sorgen. "Es macht mir Angst, dass ich etwas sehe, was du nicht siehst und ich glaube, dass du einen Burn-out bekommen wirst", ermahnt sie ihre Tochter.

Kim scheint sich die Worte ihrer Mutter zu Herzen zu nehmen. "Ich muss zugeben, dass mich 'American Horror Story' aus der Bahn geworfen hat. Ich habe das Gefühl, ich verliere den Verstand", gesteht die SKIMS-Gründerin in der Sendung.

Getty Images Kris Jenner bei der Baby2Baby Gala 2022

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

