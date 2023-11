Wer ist vor TV-Start euer "Promi Big Brother"-Favorit?

Promi Big Brother geht in die nächste Runde! Das Warten hat ein Ende: Heute Abend startet die elfte Staffel der Realityshow mit der berüchtigten Computerstimme. Auch in diesem Jahr ziehen wieder zwölf Promis für zwei Wochen in den TV-Container – und werden dabei rund um die Uhr von zahlreichen Kameras beim Bewältigen kniffliger Challenges beobachtet. Die diesjährigen Kandidaten sind bereits alle bekannt. Stimmt ab, auf wen ihr euch am meisten freut!

Bei der neuen "Promi Big Brother"-Staffel sind wieder einige spannende Berühmtheiten am Start – und die sorgen sicherlich wieder für Unterhaltung pur! Unter anderem wagen Patricia Blanco (52), Dilara Kruse, Dominik Stuckmann (31) sowie Matthias Mangiapane (40) das extreme Fernsehexperiment. Aber auch Manuela Wisbeck (40), Philo Kotnik, Jürgen Milski (59) und Ron Bielecki (25) müssen sich für die kommenden Tage wohl oder übel auf Dauerüberwachung einstellen.

Damit aber noch nicht genug! Auch der Wildcard-Gewinner Marco Strecker (21) ist am Start. Besonders spannend könnte das Aufeinandertreffen von Paulina Ljubas (26) und Yeliz Koc (30) werden. Denn: Seit einigen Wochen wird Letzterer eine Liebelei mit Yasin Mohamed (32) nachgesagt – und der ist ausgerechnet der Ex-Freund ihrer 26-jährigen TV-Mitbewohnerin. Großes Promidrama könnte es zudem auch zwischen den Noch-Eheleuten Iris (56) und Peter Klein (56) geben. Angeblich soll er während ihrer langjährigen Beziehung eine Affäre mit Yvonne Woelke (42) gehabt haben...

SAT.1 / Nadine Rupp Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Kandidat 2023

SAT.1 / Nadine Rupp Manuela Wisbeck, Schauspielerin

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, TV-Star

