"Wirklich Liebe": Seven rasiert Patricia Blancos Nasenhaare

In der Reality-Show Villa der Versuchung scheint es ordentlich zu knistern! Patricia Blanco (53) und Steven Graf Bernadotte von Wisborg, der sich in der Sendung Seven nennt, scheinen sich immer näherzukommen. Jetzt sorgte ein besonderer Moment für Gesprächsstoff: Seven bot Patricia an, ihre Nasenhaare zu rasieren, weil ihn diese störten. Patricia war begeistert und scherzte gegenüber Mitstreiterin Sara Kulka (35): "Er rasiert mir jetzt die Nasenhaare, das ist wirklich Liebe, oder?" Der Reality-TV-Star zeigte sich sichtlich angetan von der Hilfsbereitschaft ihres Kollegen.

Im Einzelinterview schwärmte Patricia von der Verbindung zu Seven. "Irgendwie wird das immer vertrauter. Seven und ich, das ist so ein schleichendes Bild, aber ich merke das irgendwie. Es ist schon sehr intim. Ich glaube, das wird ein Selbstläufer", sagte sie optimistisch. Außerdem nannte Patricia Seven liebevoll "ihren Liebsten" und ließ durchblicken, dass auch ein erster Kuss nur noch eine Frage der Zeit sei. Besonders die kleinen Flirts mit Seven seien ein Lichtblick für sie und würden ihr in der Show guttun: "Dieser kleine Flirt mit Seven hält mich am Leben, das ist Balsam für die Seele."

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden für Aufsehen sorgen. Bereits vor Kurzem gab es heiße Szenen, als Patricia und Seven gemeinsam unter die Dusche stiegen. Patricia trug dabei nur ein Höschen und zeigte sich selbstbewusst vor der Kamera. Seven ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und betonte, dass Körperhygiene ihnen beiden wichtig sei. Ob die Situationen in der Villa tatsächlich romantisches Potenzial bergen oder doch nur als spielerische Aktionen gemeint sind, bleibt abzuwarten. Die Zuschauer jedenfalls spekulieren bereits über eine mögliche Zukunft als Paar für Patricia und Seven.

Joyn / Michael de Boer Patricia Blanco, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

Instagram / dergraf_official Steven Graf Bernadotte von Wisborg

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

