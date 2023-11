Yvonne weiß, wie Peter bei Promi-BB auf Iris Klein reagiert!

Sie weiß um seine guten Manieren. Am Freitag wurdebekanntgegeben, dass Iris Klein (56) an der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel teilnehmen wird. Somit kommt es in dem Container zu einem Knaller – ihr Ex, Peter Klein (56), ist ebenfalls Kandidat der Show. Das Problem: Der Stiefvater von Daniela Katzenberger (37) weiß noch nicht, dass er am Montag auf seine Noch-Ehefrau treffen wird. Seine angebliche Affäre Yvonne Woelke (42) ist überzeugt, dass Peter daraus kein Drama machen wird.

Die Berlinerin meint zu wissen, wie ihr Kumpel auf seine Ex reagieren wird, wie sie gegenüber Bild erzählte. "Besonnen, ruhig und freundlich. Die beiden haben 20 Jahre ihr Leben geteilt, Peter ist ein respektvoller Mann und lässt sich nicht provozieren", schilderte Yvonne. Laut der 42-Jährigen werde er sich Iris gegenüber fair verhalten, allerdings hoffe Yvonne, dass Peter seiner Verflossenen die Leviten liest: "Ich wünsche mir, dass er ihr ihre Lügen vorhält und mit Stil verbal 'zurückschlägt'."

Wie es wohl Iris vor der Begegnung mit dem 56-Jährigen geht? "Natürlich bin ich superaufgeregt und habe auch ein bisschen Angst vor der Situation", gab sie in ihrer Instagram-Story zu. Gleichzeitig sei sie "dankbar, dieses Jahr dabei sein zu dürfen".

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Yvonne Woelke im Juli 2023

SAT.1/Nadine Rupp Peter Klein, "Promi Big Brother"-Bewohner 2023

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, TV-Star

