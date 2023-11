Anne Menden verrät: Das erwartet Fans beim GZSZ-Special!

Es wird wieder spannend! Seit über 30 Jahren begeistert GZSZ nun schon die Fans. Seither trug sich im Berliner Kolle-Kiez schon so einiges zu. Neben neuen Charakteren und aufregenden Geschichten gibt es dort auch regelmäßig ganz besondere Ausgaben. So wird es schon bald wieder eine Folge in Spielfilmlänge geben – im Mittelpunkt steht diesmal Emily Wiedmann. Darstellerin Anne Menden (38) plaudert aus, worauf sich die Zuschauer beim GZSZ-Special freuen können!

"Dieses Special bietet wirklich für jeden etwas", verrät die 38-Jährige im Interview mit RTL und fügt hinzu: "Liebe, Fashion, Action und sogar eine Verfolgungsjagd. Das alles in Spielfilmlänge." Es scheint, als habe die kommende Folge am 23. November also mal wieder ordentlich etwas zu bieten. "Nicht nur unsere Rollen, sondern auch die Zuschauer werden voll auf ihre Kosten kommen", erklärt Anne. Die Fans können gespannt darauf sein, wie es für ihren Seriencharakter in Zukunft weitergehen wird.

Auch den Grund des ungewöhnlichen Drehortwechsels verrät die GZSZ-Schauspielerin. Demnach durchlebt ihre Serienfigur Emily nach der Trennung von Sascha "eine schwere Phase." Ihre Freundinnen kennen die beste Medizin gegen ihren Kummer – und zwar Ablenkung. Genau deshalb wagt Emily den bisher "größten Schritt ihrer Modekarriere überhaupt: Eine Fashion-Show in Paris", wie Anne zuletzt im Gespräch verrät.

