Daniel Noah hört auf: So krass verlässt seine Rolle GZSZ

Daniel Noahs Zeit bei GZSZ geht zu Ende. Im August des vergangenen Jahres war der Schauspieler zum Cast der beliebten Daily dazugestoßen. Sein Seriencharakter Sascha Beck hat in dieser Zeit einiges durchgemacht. Als der Polizist in den Kiez kam, verliebte er sich direkt in Emily (gespielt von Anne Menden, 38). Später erlitt er einen schweren Autounfall, wegen dessen Folgen er lange auf die Hilfe seiner Liebsten angewiesen war. Doch nun verschwindet Sascha plötzlich.

Achtung, Spoiler!

Wie RTL vorab bekannt gibt, wird Sascha seine Liebste schweren Herzens zurücklassen müssen. Denn er möchte den Mörder seines Ziehvaters Mohamed finden. "Emily wird das Verschwinden von ihm sicher das Herz brechen. Aber sie ist eine starke Frau und schon durch viele turbulente Situationen gegangen, daher wird sie hoffentlich mit der Zeit lernen, einen Umgang damit zu finden", erklärt Daniel dazu im Interview mit dem Sender.

Der Abschied vom Set sei Daniel ziemlich schwergefallen: "Mir ist natürlich die Spucke weggeblieben. Meine Kehle ist ganz trocken geworden. Trotzdem habe ich auf diesen Moment total unvorbereitet versucht, meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen." Sein letzter Drehtag an sich sei jedoch ziemlich entspannt gewesen.

RTL Anne Menden und Daniel Noah bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Daniel Noah als Sascha Beck bei GZSZ

RTL Daniel Noah bei GZSZ

