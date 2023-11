Nach Trennung: Ekat Leonova soll einen neuen Partner haben!

Ist sie schon wieder in festen Händen? Gestern wurde publik: Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (29) sollen kein Paar mehr sein. Die beiden lernten sich in der diesjährigen Staffel von Let's Dance kennen und angeblich auch lieben. Nach gemeinsamen Turtelfotos kamen vor wenigen Monaten sogar Gerüchte auf, dass die beiden zusammenziehen wollen. Doch das scheint mittlerweile wieder Geschichte zu sein. Ekaterina soll wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben!

"Timon ist komplett Geschichte! Ekat ist wieder vergeben", behauptet ein Insider gegenüber Bild. Bei dem Mann soll es sich um einen Unternehmer namens David aus Hamburg handeln. Er soll Ekat vor knapp drei Monaten kontaktiert haben. Danach soll sich der Hamburger mächtig ins Zeug gelegt haben, um das Herz der brünetten Schönheit zu gewinnen. Unter anderem soll er ihr Rosen nach Hause und in ein Hotel geschickt haben.

Bisher äußerten sich weder Ekaterina noch Timon öffentlich zu ihrem vermeintlichen Liebes-Aus. Angeblich soll der Magier die Tänzerin nur für Aufmerksamkeit und Reichweite ausgenutzt haben. Das behauptete eine Quelle ebenfalls gegenüber dem Blatt.

Ekaterina Leonova, Tänzerin

Ekaterina Leonova, 2023

Ekaterina Leonova und Timon Krause, "Let's Dance"-Tanzpaar

