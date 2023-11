"Verheiratete Frau im Hotel": Olli Pocher witzelt über Biyon

Er kann es einfach nicht lassen! Seit Ende August sind Amira (31) und Oliver Pocher (45) offiziell getrennt. Nach vier Ehejahren und zwei Kindern lassen sich die Moderatorin und der Komiker scheiden. Seitdem kursieren hartnäckige Gerüchte darüber, dass die Beauty eine Affäre mit Biyon Kattilathu (39) hat. Besonders ihren Ex scheint das zu treffen – und deswegen schießt Olli nun erneut gegen Biyon!

Auf Instagram meldet sich der 45-Jährige von seinem Zweitaccount als Dalai Karma zu Wort. Dabei parodiert Olli einen Clip des Motivationscoaches – und spielt dabei auf die angebliche Liaison mit Amira an: "Ich habe einen geilen Tipp für euch. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr seid in Wien und wollt eine verheiratete Frau im Hotelzimmer treffen." Doch damit nicht genug: Der Entertainer richtet sich dann offenbar noch ganz persönlich an Biyon. "Warum trägst du überhaupt, wenn es draußen so schweinekalt ist, noch Shirts mit V-Ausschnitt und warum braucht man für so ein Video überhaupt einen Filter?", fragt er sich.

Es ist nicht das erste Mal, dass Olli sich im Netz über Biyon lustig macht. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er ein Foto mit schwarzer Perücke – genau so trägt Biyon seine Haare. Um seine Botschaft noch deutlicher zu machen, stichelte er noch hinterher: "Das Original aller Glückskeks-Gurus!"

ActionPress Oliver und Amira Pocher

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

