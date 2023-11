Yannick fühlt sich unwohl: Mimi Gwozdz weint bittere Tränen!

Sie leidet mit ihm! Michelle Gwozdz (29) und ihr Freund Yannick Syperek stellen sich aktuell einem harten Treue-Test. Die beiden Turteltauben sind Teilnehmer der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P. Bisher bekam die Beauty aber noch keine Bilder ihres Liebsten zu sehen, was der ehemaligen Der Bachelor-Teilnehmerin sichtlich an die Nieren ging. Nun bekommt Mimi zum ersten Mal Ausschnitte von Yannick zu sehen und bricht in Tränen aus!

In der aktuellen Folge von "Temptation Island V.I.P" zeigt sich die Blondine schwer getroffen am Lagerfeuer. Ihr Freund wirkt in der Villa sehr unglücklich und scheint die Zeit eher abzusitzen, als sie zu genießen. "Ich würde am liebsten abbrechen, ihn rauszuholen und nach Hause zu fahren", äußert sich die Influencerin niedergedrückt. Vor allem, dass sie sich momentan so wohlfühlt, scheint ihr zuzusetzen: "Ich glaube, gerade weil es Yannick so scheiße geht in der Villa, ist es umso schlimmer, dass es mir hier so gut geht."

Die gelernte Bürokauffrau möchte nach den Dreharbeiten ihr Verhalten gegenüber ihrem Partner ändern. "Ich glaube, ich müsste wirklich mehr über meine Gefühle sprechen, ihm auch mehr zeigen, wie gern ich ihn habe, oder dass ich ihn liebe und ihn gern um mich habe", zeigt sie sich nachdenklich.

RTL Yannick Syperek mit Mimi Gwozdz bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Star

Instagram / mimi.gwo Yannick Syperek und Mimi Gwozdz, Reality-TV-Stars

