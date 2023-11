"Zurückgezogen": Amira Pocher war in Ehe mit Olli oft allein

Hier besteht offenbar viel Gesprächsbedarf. Ende August wurden die hartnäckigen Gerüchte um Amira (31) und Oliver Pocher (45) zur traurigen Gewissheit: Nach fast vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern bestätigten die Moderatorin und der Komiker das Ende ihrer Beziehung. Mit dem Liebes-Aus gehen die Noch-Eheleute auf verschiedene Weise um – die Beauty sei sogar schon wieder offen für eine neue Liebe. Nun erklärt Amira auch, warum!

In der neuen Podcastfolge von "Liebes Leben" spricht die 31-Jährige nun erneut mit ihrem Bruder Ibrahim über die gescheiterte Ehe mit Olli. Einige Leute seien verwundert gewesen, dass Amira schon wieder bereit sei, sich zu verlieben. "Ich habe nicht beachtet, dass die Öffentlichkeit erst seit August weiß, dass wir getrennt sind. Und inoffiziell sind wir halt schon länger getrennt", erklärt sie. Dazu käme dann auch noch die Entkoppelungsphase. Getrennt sei die Brünette daher gefühlstechnisch schon fast ein Jahr: "Ich war schon lange immer alleine abends. Ich habe mich viel zurückgezogen."

Da sich der Entertainer zuletzt immer wieder im Netz über seine Verflossene lustig gemacht hatte, zog Amira vor wenigen Tagen die Konsequenz: Sie blockierte den 45-Jährigen. Als Beweis teilte Olli davon einen Screenshot in seiner Instagram-Story. "Was habe ich getan? Warum blockiert mich Amira Pocher? Ich will doch nur Liebe geben...", kommentierte der Moderator dazu verdutzt.

Instagram / Ck6Daj5oSEM Amira Pocher, Moderatorin

Getty Images Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

