Zu viel geschossen? Amira blockiert Oliver Pocher im Netz

Ist er zu weit gegangen? Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (31) hatten sich 2016 kennen und lieben gelernt. Drei Jahre später erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. Im Jahr darauf durfte er sich bereits über ein kleines Brüderchen freuen. Doch ihre Liebe war nicht von Dauer: Vor einigen Monaten gaben die einstigen Turteltauben ihre Trennung bekannt. Während der Moderatorin eine Affäre nachgesagt wurde, schoss der Komiker immer wieder gegen seine Noch-Ehefrau. Amira hat nun anscheinend Konsequenzen aus Ollis Verhalten gezogen!

Auf Instagram teilt der Comedian einen Screenshot. Darauf ist zu sehen, dass die zweifache Mama ihren Verflossenen anscheinend auf der Plattform blockiert hat: Olli kann ihr Profil nicht mehr aufrufen. "Was habe ich getan? Warum blockiert mich Amira Pocher? Ich will doch nur Liebe geben...", kommentiert der Moderator verdutzt. Dazu markiert er seine einstige Liebste.

Kurz zuvor teilte der Comedian im Interview mit RTL allerdings hart gegen seine Ex aus und deutete an, dass sie ihn tatsächlich betrogen hätte. "Ich erwarte, dass man die Eier in der Hose hat und seinem Partner erzählt, was passiert ist", wetterte er damals. Zudem warf er ihr vor, einen normalen Umgang zwischen ihnen unmöglich zu machen: "Da fehlt ihr die emotionale Reife."

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Getty Images Amira Pocher bei der "Promi Darts WM 2023"

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Oliver und Amira Pocher

