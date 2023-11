Herzogin Meghan soll in Kontakt mit König Charles stehen!

Wer hätte das gedacht? Herzogin Meghan (42) und ihr Mann Prinz Harry (39) traten 2020 offiziell als Senior Royals zurück. Seitdem wurde die Kluft zwischen dem Wahlamerikaner und seiner Frau und dem britischen Königshaus immer größer. Vor allem die wiederholten öffentlichen Anschuldigungen gegen die Familie kühlte das Verhältnis stark ab. Nun überrascht ein Royal-Experte aber mit unerwarteten Insiderinfos: Meghan soll in Kontakt zu König Charles III. (75) stehen!

Der Autor Omid Scobie behauptet in seinem neu erschienenen Buch "Endgame", dass die ehemalige Schauspielerin dem Monarchen eine SMS geschickt haben soll. Die Nachricht soll süße Schnappschüsse ihrer Kinder Archie (4) und Lillibet (2) enthalten haben. Der Royal-Experte sei selbst überrascht gewesen, als er von dem Kontakt zwischen dem König und seiner Schwiegertochter erfuhr. Die Herzogin soll laut dem Journalisten nicht abgeneigt sein, ihren Kindern und Großvater Charles eine Beziehung zueinander zu ermöglichen.

Omid Scobie und die Sussexes arbeiteten in der Vergangenheit oft zusammen. Mit der neuen Biografie wollen sie aber scheinbar nichts zu tun haben! Der Journalist Phil Dampier erklärte gegenüber Mail One, dass Harry und Meghan bestreiten, etwas mit dem Werk zu tun zu haben und wollen damit nicht "in Verbindung" gebracht werden.

Getty Images König Charles III., Royal

Getty Images Herzogin Meghan, Schauspielerin

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

