Prinz Harry und Meghan distanzieren sich von Royal-News

Sie wollen davon nichts wissen! Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) zogen hin und wieder in Büchern, Interviews und Dokus über die Royal-Family her – doch nicht nur sie: Der Autor Omid Scobie schrieb schon so einige Bücher über das britische Königshaus. Vor wenigen Tagen veröffentlichte er sein neustes Werk "Endgame". Und obwohl Harry und Meghan bereits einige Male mit dem Schriftsteller zusammen gearbeitet haben sollen, distanzieren sie sich jetzt von Omid!

So behauptet Omid unter anderem in seinem Buch, dass Prinz William (41) die Anrufe seines jüngeren Bruders ignorierte, als dieser versuchte, die im Sterben liegende Queen Elizabeth II. (✝96) zu besuchen. Der Journalist Phil Dampier erklärt nun aber gegenüber Mail Online, dass Harry und Meghan bestreiten, etwas mit dem Werk zu tun zu haben und nicht mit diesem "in Verbindung gebracht" werden wollen. "Wir alle wissen, dass Scobie ihr Sprachrohr ist und dass er seine Informationen direkt oder indirekt von den Sussexes erhält, sodass alles, was Charles (75), Camilla (76) oder William und Kate (41) verletzt, die Dinge nur noch schlimmer machen wird", erklärt er.

Ob Harry und Meghan sich etwa einer Versöhnung mit den britischen Royals entgegensehnen? Omid selbst verriet kürzlich gegenüber People, dass der 38-Jährige und sein Vater aktuell regelmäßig in Kontakt stehen. "Wenn sie sprechen, ist es oft [Harry], der sich meldet. Ich bin zudem überrascht, dass sogar Meghan irgendwie mit Charles in Kontakt steht und Fotos von den Kindern schickt", berichtete er.

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, Biograf von Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Harry, 2023

