Drei Frauen werfen Sebastian Chacon sexuelle Belästigung vor

Schwere Vorwürfe gegen Sebastian Chacon. Mit seinen Rollen in Produktionen wie "Penny Dreadful: City of Angels" oder "Emergency" machte er sich als Schauspieler einen Namen. Zuletzt feierte er an der Seite von Hunger Games-Star Sam Claflin (37) und Riley Keough (34) in der Serie "Daisy Jones & The Six" große Erfolge. Doch nun sorgt der Lockenkopf mit Negativschlagzeilen für Aufmerksamkeit: Gleich drei Frauen werfen Sebastian sexuelle Belästigung vor.

Das berichtet jetzt unter anderem Deadline. Aus der Klage geht hervor, dass die vermeintlichen Opfer versuchen, "für [Sebastians] unerlaubtes Verhalten, das ähnliche Muster von sexuellem, körperlichem und emotionalem Missbrauch beinhaltet, die er ihnen zwischen 2017 und 2022 individuell zugefügt hat, Schadenersatz zu erhalten". So behauptet unter anderem eine Klägerin, die als Jane Doe 1 bezeichnet wird, als 16-Jährige eine Beziehung mit dem acht Jahre älteren Sebastian geführt zu haben. In der Partnerschaft soll er sie zum Alkoholkonsum gedrängt und sich an ihr vergangen haben.

Der Anwalt des 30-Jährigen, Jeff Chabrowe, meldete sich diesbezüglich bereits zu Wort. Gegenüber People erklärte der Jurist in einer Stellungnahme, dass Sebastian "diese Anschuldigungen vehement bestreitet".

Sebastian Chacon im Oktober 2023

Sebastian Chacon im Februar 2023

Sebastian Chacon, Schauspieler

