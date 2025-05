Temptation-Hillary glaubt trotz wilder Szene an Jamys Treue

In der jüngsten Folge von Temptation Island sorgten pikante Szenen für Gesprächsstoff. Hillary, eine der Teilnehmerinnen, durfte gemeinsam mit den anderen Frauen einen Blick in die Männer-Villa werfen. Dabei sah sie, wie ihr Freund Jamy intensiv mit Verführerin Victoria flirtete. Besonders brisant: Victoria äußerte, sie wäre zu einem intimen Moment im Badezimmer bereit, woraufhin Jamy und sie im Badezimmer verschwanden. Diese pikante Szene löste bei Hillary jedoch keinen Verdacht auf Untreue aus, wie sie im Promiflash-Interview klarstellt.

Die 27-Jährige glaubt trotz allem fest an Jamys Treue. Auf die Frage, ob sie ihm einen Seitensprung zugetraut hätte, antwortet sie: "Nein, ich weiß, dass Jamy drüber ist und ja, er hätte sich den ein oder anderen Spruch sparen können. Aber dass er tatsächlich etwas Intimes mit einer Verführerin anfangen würde, das glaube ich nicht." Gleichzeitig zeigt die Teilnehmerin auch klare Kante: Sollte sich herausstellen, dass zwischen ihrem Freund und Victoria wirklich mehr passiert sei, gäbe es für sie klare Konsequenzen: "Wenn er der Verführung wirklich nicht widerstehen konnte, tut es mir leid für ihn, dass er darauf reingefallen ist und damit alles zerstört hat, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben."

Die neueste "Temptation Island"-Staffel stellt nicht nur die Paare so richtig auf die Probe, sondern bringt auch die eine oder andere Überraschung mit sich. Schon nach wenigen Folgen brach ein Paar erstmalig in der Geschichte der TV-Serie das Experiment freiwillig ab. Daraufhin zog erstmals ein fünftes Paar in die Villa ein. Doch damit nicht genug. In der vergangenen Folge kam es dann erneut zu einem Novum: Der Kandidat Enrico wurde aus der Show geworfen, da er mit seiner Wortwahl eine Grenze überschritten hatte. Auch für seine Freundin Saskia war das Temptation-Abenteuer somit vorbei.

Instagram / hillrysf Hillary, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / sassy_2709 Enrico und Saskia um Juli 2023

