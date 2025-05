Gekränkt? So reagiert Jojo Siwas Ex auf ihre neue Liebe

Jojo Siwas (22) Ex-Beziehung Kath Ebbs hat sich jetzt mit einem kryptischen Social-Media-Post gemeldet – kurz nachdem Jojo und Chris Hughes (32) vermeintlich ihre Beziehung bestätigt hatten. Kath postete eine Instagram-Story mit der Bildunterschrift: "Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist LOL." Die Gerüchte über eine Romanze zwischen Jojo und Chris, die sich im Celebrity Big Brother-Haus nähergekommen waren, hatten sich laut DailyMail zuletzt gehäuft – vor allem, nachdem Chris zu Jojos 22. Geburtstag in die USA reiste.

Gemeinsam verbrachten die beiden Zeit in Mexiko und Florida, wo Chris auch Jojos Familie und enge Freunde kennenlernte. Die beiden teilten intime Einblicke auf Social Media – und befeuerten damit die Gerüchteküche weiter. In einem Interview beim Stanford Speakers Bureau schwärmte Jojo über Chris und nannte ihn einen "wichtigen Teil" ihres Lebens. Eine offizielle Bestätigung blieb zwar bislang aus – doch die Zeichen stehen deutlich.

Jojo und Chris zeigten sich zudem händchenhaltend bei einem Besuch in Disney World – ein öffentlicher Auftritt, der kaum Zweifel an ihrer neuen Verbindung lässt. Während Jojo scheinbar mühelos in die nächste Beziehung gleitet, liest sich Kaths kryptischer Kommentar wie ein stiller Seitenhieb von einer Ex-Beziehung, die sich nun ihren eigenen Weg sucht. Ob sich daraus noch ein öffentliches Nachspiel entwickelt – oder ob sich Jojo und Chris bald ganz offiziell als Paar zeigen – bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishughesofficial Anlässlich ihres Geburtstags postet Chris Hughes innige Momente mit JoJo Siwa, Screenshot 2025.

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for iHeartRadio Collage: Jojo Siwa und Kath Ebbs

Anzeige Anzeige