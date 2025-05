Abby Champion plaudert in Cannes Hochzeitsdetails aus

Patrick Schwarzenegger (31) und Abby Champion haben nun in Cannes eindrucksvoll gezeigt, wie verliebt sie sind. Am 17. Mai wurde das Paar bei einer Strandparty von Nespresso und Ed Banger Records, die im Rahmen der Filmfestspiele stattfand, gesichtet. Während Patrick von seinen Fans umringt war, zeigte sich Abby äußerst freundlich und bot an, Fotos zu machen. Dabei ließ sie intime Details über ihre bevorstehende Hochzeit durchsickern. "Sie freuen sich sehr und sie hat bestätigt, dass die Trauung auch in den USA abgehalten wird", verriet eine Quelle des Hello! Magazins.

Patrick und Abby sind seit fast zehn Jahren ein Paar und verlobten sich 2023 nach sieben gemeinsamen Jahren. Doch die Hochzeit musste zunächst verschoben werden, da der "White Lotus"-Darsteller für Dreharbeiten nach Thailand reisen musste. Seine Rolle in der dritten Staffel der beliebten Serie bedeutete für Patrick einen wichtigen Karriereschritt, den Abby von Anfang an unterstützte. Während der Party in Cannes konnte das Model jedoch ihre Vorfreude kaum zurückhalten. Laut Berichten zeigte sich Patrick sehr verliebt und genoss den Abend sichtlich mit seiner zukünftigen Ehefrau.

Die Liebe der beiden scheint in den vergangenen Jahren nur gewachsen zu sein. Patrick betonte bereits öffentlich, wie sehr Abby sein Leben bereichert. "Wir bringen das Beste ineinander zum Vorschein", erklärte er gegenüber InStyle. Abby soll es gewesen sein, die ihn auch in der stressigen Zeit während der Serienproduktion unterstützt hat. Die beiden wirken wie ein Team, das sich voll und ganz unterstützt – sowohl im Alltag als auch bei ihren großen Karriereschritten.

Anzeige Anzeige

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger

Anzeige Anzeige

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger

Anzeige Anzeige

Anzeige