Nach ESC-Flaute: Abor & Tynna sind vom Heimatland enttäuscht

Das Geschwister-Duo Abor & Tynna, das Deutschland beim Eurovision Song Contest 2025 vertrat, zeigt sich nach dem Wettbewerb enttäuscht. Mit ihrem Song "Baller" landeten die von Stefan Raab (58) geförderten Musiker auf dem 15. Platz und verfehlten damit ihr Ziel, den Wettbewerb erstmals seit 15 Jahren wieder nach Deutschland zu holen. Besonders gekränkt äußerte sich Abor in einem Twitch-Stream über die Jurywertung aus Österreich, die keinerlei Punkte für sie übrig hatte – obwohl Abor und Tynna selbst aus Österreich stammen. "Das war ein Stich in den Rücken", beklagte sich Abor in seinen Worten.

Auf TikTok zeigten die beiden ihren Frust auf humorvolle Weise. In einem Video, das den Titel "Wenn du 0 Punkte aus Österreich bekommst" trägt, bewegen sie stumm die Lippen zu einer Melodie, deren Text auf Englisch lautet: "Das war gemein. Das war verdammt gemein." Den Post versahen sie mit dem Hinweis "nur ein Witz", doch klar wird, dass die Enttäuschung tief sitzt. Im Stream erklärte Abor außerdem, dass die Finalplatzierung besonders schwer wiegt, da zehn Punkte mehr ausgereicht hätten, um zwei Plätze weiter oben in der Rangliste zu landen.

Trotz der Niederlage auf der ESC-Bühne feiert der Song des Duos andernorts große Erfolge. Mit "Baller" stürmten Abor & Tynna die Streaming-Charts: In neun europäischen Ländern befinden sie sich unter den Top 10 der ESC-Trends, in Deutschland sogar auf Platz eins. Auch in ihrer Heimat Österreich verzeichnet der Titel hohen Zuspruch und erreicht dort Rang zwei. Die Ohrwurmqualität ihres Beitrags sorgt dafür, dass das Geschwister-Duo trotz des verpassten Sieges auf eine beachtliche Welle der Resonanz trifft. Abseits des Wettbewerbs scheint ihre Musik europaweit mit Begeisterung gehört zu werden.

Getty Images Abor & Tynna in Basel, Mai 2025

Getty Images Abor & Tynna beim zweiten ESC-Halbfinale im Mai 2025 in Basel

