Nikola Glumac vermisst seine Schwiegermutter schon jetzt

Nikola Glumac (29) und seine Schwiegermutter in spe sind offensichtlich ein Herz und eine Seele. Als er sie nach ihrem Besuch in Dubai am Flughafen verabschiedete, kullerten bei dem Realitystar bereits ein paar Tränen. Nun meldet er sich bei seinen Fans in seiner Instagram-Story und gesteht: "Ich muss ehrlich sagen, seitdem Kimis Mama weg ist, sind wir echt traurig. Sie fehlt uns hier richtig." Er habe ihr bereits das Versprechen abgenommen, dass sie ihn und ihre Tochter Kim Virginia Hartung (30) bald wieder besuchen wird.

Dass sich der gebürtige Serbe so gut mit Kims Mutter versteht, liegt wohl auch daran, dass sie einem anderen, ihm sehr wichtigen Menschen sehr ähnlich ist. "Sie erinnert mich total an meine eigene Mama", schwärmt Nikola. Und das anscheinend nicht nur wegen ihres Wesens: "Sie sieht ihr auch sehr ähnlich. Das ist schon krass, wie sehr sie mich an sie erinnert." Da Nikolas Familie in Serbien lebt, kann er sie nicht allzu oft sehen. Seine Liebste konnte Nikolas Verwandte deshalb noch nicht persönlich kennenlernen. Umso wichtiger scheint es ihm zu sein, eine gute Beziehung zu den Eltern seiner Verlobten zu haben.

Der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat ist nicht nur der baldige Schwiegersohn von Kims Mutter, sondern auch der Vater ihres ungeborenen Enkelkindes. Im Februar dieses Jahres gaben die beiden Influencer bekannt, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. An der Echtheit dieser Baby-News wurde im Netz viel gezweifelt, inzwischen ist bei Kim aber nicht nur ein deutlicher Babybauch zu erkennen – die beiden präsentierten auch schon stolz ein Ultraschallbild.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

