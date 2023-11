Fans sind verwundert: Was ist mit Kendall Jenners Bein los?

Ist ihr hier etwa ein Photoshop-Fauxpas passiert? Kendall Jenner (28) ist seit Jahren ein ziemlich gefragtes Model. Im Netz zeigt sich die The Kardashians-Beauty aber gern auch mal von ihrer privaten Seite – laszive Schnappschüsse sind da inklusive. Doch ab und zu geht bei diesen Beiträgen auch mal was daneben: Kendall teilt nun ein Bild, wo ihr Bein ein wenig komisch aussieht...

Via Instagram veröffentlicht die 28-Jährige ein paar hotte Pics von sich. Auf einem posiert die Beauty nur in Unterwäsche auf einer Couch. Doch Fans fällt dabei etwas anderes auf. "Irgendwas ist auf diesem Bild falsch", "Was zur Hölle ist mit deinem Bein los" oder "Wo ist das rechte Bein befestigt?", schreiben unter anderem drei verwunderte Follower. Und tatsächlich sieht es so aus, als würde Kendalls Bein ein wenig komisch an ihrem Körper kleben.

Erst Anfang des Jahres passierte dem Model ein anderes Foto-Missgeschick. Im Netz veröffentlichte die Laufstegschönheit ein Bikini-Bild, auf dem ihre Hand ziemlich lang aussieht. "Die Fotobearbeitung ist beim vierten Foto schiefgelaufen", hieß es damals in den Kommentaren. Doch Kendall klärte schnell auf, dass sie schon immer "verdammt lange Hände und Finger" hatte.

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Kendall Jenner im November 2022

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Februar 2023

