Cringe? Promi-BB-Jürgen singt zum 60. Geburtstag mit Bruder

Was hat sich der große Bruder dabei gedacht? Aktuell leben 13 Stars der deutschen Promiwelt im Container von Promi Big Brother. Eigentlich hausen Paulina Ljubas (26) und Co. unter harten Bedingungen. Doch anlässlich Jürgen Milskis (60) 60. Geburtstag machte der große Bruder eine Ausnahme: So durften die Bewohner eine Party schmeißen. Und damit nicht genug: Jürgens Bruder Peter Milski stattete dem Geburtstagskind einen Besuch ab und legte mit ihm einen Auftritt hin. Doch die Fans sind von der Gesangseinlage alles andere als begeistert...

Auf X machen sich Zuschauer ihren Ärger Luft. "Irgendwie ist mir Promi BB dieses Jahr ein bisschen zu viel Promo für Jürgen…", schreibt ein User, während ein weiterer wettert: "Aber warum das Singen? Dann doch lieber Pizza oder eine Torte als Geschenk." Auch dass Jürgen und Peters Live-Gesang in der aktuellen Show nicht gezeigt wird, stört die Fans. "Mini-Playback-Show", ärgert sich einer.

Jürgens Mitbewohner schienen hingegen von dem spontanen Auftritt gut unterhalten zu sein: Klatschend standen die Promi-BB-Stars am Fenster und riefen begeistert "Zugabe". Währenddessen tanzten Jürgen und Peter vergnügt durch den Innenhof und brachten ihren gemeinsamen Song zum Besten.

