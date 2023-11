Jürgen Milski wird 60: Stars feiern Party im Promi-BB-Haus!

Die Promi Big Brother-Bewohner lassen es jetzt ordentlich krachen! Schon seit mehreren Tagen leben Paulina Ljubas (26), Dominik Stuckmann (31), Iris Klein (56) und Co. abgeschieden von der Öffentlichkeit in der wohl berühmtesten WG im deutschen Fernsehen. Im berüchtigten Container hausen sie unter harten Bedingungen und bekommen beispielsweise nur Haferflocken zu essen. Doch zu diesem Anlass macht der große Bruder jetzt eine Ausnahme: Jürgen Milski (60) feiert im Promi-BB-Container seinen 60. Geburtstag!

In der aktuellen Folge von "Promi Big Brother" bekommen die Realitysternchen alles zur Verfügung gestellt, was sie für eine große Party im Container brauchen: Der große Bruder versorgt sie nicht nur mit Dekoration und Kostümen, sondern auch mit reichlich Alkohol. Es dauert nicht lange, da ist die Party im sonst so kahlen Container richtig am Kochen.

Außerdem springt für Jürgen auch Paulina über ihren Schatten. Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin stritt sich nämlich im Laufe des Abends übel mit dem TV-Urgestein. Doch sobald die Uhr Mitternacht schlägt, gratuliert auch sie dem Geburtstagskind.

