Feiern Kyle Richards und Ex Mauricio Thanksgiving zusammen?

Wie sehen Kyle Richards und Mauricio Umanskys Pläne in dieser neuen Situation aus? 27 Jahre lang galten die The Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit und der Immobilienmakler als echtes Traumpaar. Mit ihren drei gemeinsamen Töchtern führten sie augenscheinlich das perfekte Leben. Doch im September gab das Ehepaar nach einigen Spekulationen seine Trennung bekannt. Verbringen Kyle und Mauricio die Feiertage dennoch zusammen?

Für ihre Kids ziehen Kyle und Maurico an einem Strang. Thanksgiving verbringen die Tante von Paris Hilton (42) und ihr Noch-Ehemann nämlich in einem Haus. Via Instagram gibt der 53-Jährige nun sogar Einblicke in die Zubereitung des leckeren Festtagesessens. "Der Truthahn wurde gekocht und angeschnitten", berichtet er zufrieden, ehe er Kyle zeigt, die in die Kamera lächelt. Trotz ihrer Trennung machen die beiden augenscheinlich immer noch gemeinsame Sachen.

Kyle und Mauricio verstehen sich nach ihrem Liebes-Aus offenbar immer noch gut. Dass es dennoch pausenlos Schlagzeilen über sie gibt, geht vor allem dem "Dancing with the Stars"-Teilnehmer auf die Nerven. "Wenn ich weiß, was ich mit meiner Ehe anstelle, werde ich es euch allen sagen. Bis dahin könnt ihr euch alle verpissen und abhauen", machte der "Buying Beverly Hills"-Star in dem Podcast "The Skinny Confidential Him & Her Show" deutlich.

Anzeige

Instagram / kylerichards18 Mauricio Umansky (links) und Kyle Richards (mitte) mit ihrer Familie

Anzeige

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin, mit Ehemann Mauricio Umansky

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de