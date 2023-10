So reagierten Kyle Richards und Mauricios Kids auf Ehe-Aus

Wie geht es ihrem gemeinsamen Nachwuchs mit der Trennung? Nach 27 Jahren Ehe ist zwischen Kyle Richards und Mauricio Umansky Schluss mit lustig – die beiden sind getrennt. Bisher hielten sich The Real Housewives of Beverly Hills-Star und der Immobilienmakler zu ihrem Liebes-Aus bedeckt. Nun teilt Kyle aber erstmals Details – und verrät, wie ihre drei Töchter auf ihre Scheidung reagierten.

Bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" muss Kyle offenbar mit den Tränen kämpfen. Denn neben der Trennung sei vor allem die Reaktion ihrer gemeinsamen Töchter Sophia, Alexia und Porscha das Schlimmste an der ganzen Sache gewesen. "Unsere Kinder weinten und wollten nicht aus dem Haus gehen. Es war wirklich sehr, sehr schwierig", erinnert sich die Tante von Paris Hilton (42). Inzwischen gehe es ihren Kids schon viel besser, sie "seien sehr stark".

In dem Interview offenbart Kyle auch, wer die Ehe letztlich für gescheitert erklärte. "Ich denke, [die Trennung] ging von mir aus", verrät die 54-Jährige. Sie habe sich zuletzt in ihrer Beziehung mit Mauricio "entfremdet" gefühlt.

Kyle Richards und ihre Tochter Alexia Umansky

Kyle Richards mit ihren Töchtern Alexia, Farrah und Sophia

Kyle Richards und Mauricio Umansky im März 2023

