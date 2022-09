Tiffany Haddish und Aries Spears wegen Missbrauchs angeklagt

Schwere Vorwürfe gegen Tiffany Haddish (42) und Aries Spears (47)! Zuletzt polarisierte die Ex von Rapper Common (50) mit einigen negativen Schlagzeilen: Im vergangenen Oktober riss sie sich überraschend in einer TV-Show die Perücke vom Kopf. Einige Monate später wurde die "Girls Trip"-Darstellerin mit Alkohol am Steuer erwischt und verhaftet. Jetzt folgten die nächsten erschreckenden Neuigkeiten: Tiffany und ihr Comedian-Kollege Aries Spears wurden wegen Kindesmissbrauchs angeklagt!

Wie aus der Anklageschrift, die Page Six vorliegt, hervorgeht, werden die Comedians beschuldigt, vor rund sieben Jahren ein 14-jähriges Mädchen und ihren jüngeren Bruder sexuell belästigt und gezwungen zu haben, unangemessene Videos zu drehen. "Ich habe niemandem anvertraut, wie seltsam ich mich in diesem Moment fühlte", erklärte die heute 22-Jährige gegenüber The Daily Beast. Ihr heute 14-jähriger Bruder soll ebenso wie seine Schwester belästigt worden sein, während Aries und Tiffany verstörende Videos von ihm gedreht hätten.

Die Anwälte von Tiffany und Aries äußerten sich bereits zu den Missbrauchsvorwürfen: "Er wird nicht auf eine Erpressung hereinfallen", erklärte die Verteidigerin des 47-Jährigen in Statement gegenüber Page Six. Der Anwalt der Schauspielerin spricht zudem von einem angeblichen Nötigungsversuch: "Die Mutter der Kläger, Trizah Morris, versucht schon seit mehreren Jahren, diese falschen Ansprüche gegen Frau Haddish geltend zu machen."

