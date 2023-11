Diese Superstars waren schon beim britischen "Masked Singer"

The Masked Singer ist nicht nur in Deutschland eine beliebte Rateshow. Seit Samstag flimmert nun schon die neunte Staffel über die Bildschirme der Fans. Zahlreiche Prominente haben im Laufe der vergangenen Jahre bereits die Zuschauer an der Nase herumgeführt. So sangen in der deutschen Version bereits Stars wie Marianne Rosenberg (68), Sonja Zietlow (55) oder Tom Beck (45) maskiert auf der großen Showbühne. Aber auch in anderen Ländern erfreut sich das Format großer Beliebtheit. Diese Promis waren schon bei "The Masked Singer" im Vereinigten Königreich dabei!

Definitiv im Gedächtnis bleibt wohl der Frontmann der erfolgreichen Popband a-ha Morten Harket (64). Als Wikinger hatte er die Zuschauer an der Nase herumgeführt, indem er seinen eigenen Song gesungen hatte! Aber auch noch weitere große Musiker versuchten ihr Glück. Ebenfalls in Staffel zwei waren Ne-Yo (44) als Dachs, Martine McCutcheon als Schwan und Mel B. (48) als Seepferdchen angetreten! Unter einer Pandamaske konnte sich "Torn"-Interpretin Natalie Imbruglia (48) sogar den Sieg der dritten Staffel holen.

Aber auch das Rateteam der britischen Version kann sich definitiv sehen lassen. Als festes Mitglied haben bereits "Hangover"-Star Ken Jeong (54), Schauspielerin Davina McCall und Sängerin Rita Ora (33) um die Identitäten der Stars gerätselt. Kelly (39) und Sharon Osbourne (71) haben dagegen schon als Rategäste fungiert.

Anzeige

Getty Images Morten Harket, Sänger

Anzeige

Getty Images Ken Jeong bei der Premiere von "The Afterparty"

Anzeige

Getty Images Rita Ora im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de