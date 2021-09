Rita Ora (30) kehrt in ihre Heimat zurück! Im Januar hatte die Musikerin England wegen ihrer Teilnahme als Jurorin bei der australischen Version von The Voice für rund sieben Monate verlassen. In Sydney traf sie schließlich auf ihren jetzigen Freund Taika Waititi, mit dem sie dann im Juni nach Los Angeles flog. Jetzt verriet ein Insider, dass Rita aber für die britische Version von The Masked Singer nach England zurückkehren werde.

Wie The Sun nun berichtete, wird die Sängerin zum ersten Mal seit neun Monaten in Großbritannien einreisen. Für einen zweiwöchigen Dreh der dritten Staffel der Gesangsshow werde sie in ihre Heimat zurückkehren. Bereits bei den ersten beiden Staffeln des Formats hatte die Britin mit kosovo-albanischen Wurzeln im Rateteam gesessen. "Sie liebt die Show und obwohl sie sich in L.A. ein neues Leben aufgebaut hat, war sie fest entschlossen, weiter mitzumachen", betonte eine Quelle. Auch wenn am Set strenge Hygieneregeln herrschen würden, hoffe die 30-Jährige, dass sie auch ihre Familie und einige Freunde besuchen könne.

"Die Ereignisse des letzten Jahres haben [Ritas] Sicht auf das Vereinigte Königreich sehr negativ geprägt. Sie sieht dies als eine Arbeitsreise. Los Angeles ist jetzt ihr Zuhause", gab der Insider weiter bekannt. Im vergangenen Jahr hatte die "Only Want You"-Interpretin wegen ihrer Geburtstagsparty viel Kritik geerntet, da sie offenbar 30 Gäste in ein Restaurant eingeladen und sich somit nicht an die Kontaktbeschränkungen gehalten hatte. Wegen des Shitstorms war sogar einer ihrer TV-Auftritte verschoben worden.

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora im August 2021

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora in Paris, August 2021

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de