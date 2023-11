Oh, là, là! Tom Brady posiert ultraheiß im Familienurlaub

Tom Brady (46) präsentiert seinen Body! Hinter dem NFL-Star liegt ein aufregendes Jahr: Nachdem er sich von seiner langjährigen Ehefrau Gisele Bündchen (43) getrennt hatte, verkündete Tom erneut das Ende seiner Football-Karriere. Aktuell genießt Tom mit seinen drei Kids eine Auszeit am Meer – und bringt dabei seine Fans zum Schmelzen: Im Familienurlaub beweist Tom erneut, dass er es noch drauf hat!

Auf seinem Instagram-Account teilt der 46-Jährige jetzt süße Urlaubspics mit seinen Kindern Vivian (10), Benjamin (13) und Jack (16). "Ich habe lange Zeit den Winter über in Michigan und Massachusetts gelebt. Lass mich das mal genießen", witzelt Tom unter dem Beitrag. Doch die Aufmerksamkeit vieler seiner Fans scheint nur auf Tom zu liegen: Nur in Badehose und mit Flossen an seinen Füßen präsentiert der Sportler auf einem Bild seinen durchtrainierten Körper. "Der Bruder ist immer noch so gebaut, als wäre er 25 Jahre alt", kommentiert etwa ein Fan.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Tom von seinen Fans blankzieht. Anfang des Jahres teilte er via Twitter einen heißen Schnappschuss: Nur mit Boxershorts bekleidet ist Tom auf einem Bett zu sehen, wie er sich im Spiegel fotografiert. "Er verdeckt ein bisschen was. Du sollst dich nicht bedecken! Das sollte man schon zeigen. Du musst das Paket zeigen, Tom", scherzte daraufhin sein Sportkollege Rob Gronkowski.

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady bei der Met Gala 2017 in New York

Instagram / tombrady Tom Brady mit seiner Tochter Vivian

Instagram / tombrady Tom Brady im Februar 2023

