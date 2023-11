Ozzy Osbourne hatte wegen Antidepressiva keine Lust auf Sex

Mit solchen Nebenwirkungen hat Ozzy Osbourne (74) wohl nicht gerechnet. Der Musiker hat schon seit Jahren mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem war er 2003 mit einer Form von Parkinson diagnostiziert worden. Unter den starken Symptomen der Erkrankung hat auch die Psyche des Rockers gelitten und er wurde depressiv. Dagegen nahm er Antidepressiva ein – doch diese hemmten Ozzys Liebeslust!

In der aktuellen Folge des The Osbournes Podcast" spricht der 74-Jährige mit seinen Kindern Kelly (39) und Jack (38), sowie seiner Frau Sharon (71) über seine mentale Gesundheit. Dabei kommen auch seine Erfahrungen mit Medikamenten zur Sprache: "Die eine Sache bei Antidepressiva ist, dass sie deinen Sexualtrieb sofort lahmlegen. [...] Jedes Mittel, was ich genommen habe, hat ihn [Sexualtrieb] einfach ausgeschaltet." Seine Ehefrau Sharon hat dazu nichts zu sagen, seine Tochter Kelly seufzt verlegen. Doch dann lacht die ganze Familie über Ozzys Enthüllung.

Aktuell geht es dem Sänger trotz der vielen gesundheitlichen Probleme gut. "Er hat Parkinson und eine schreckliche Wirbelsäulenoperation und er steht immer noch jeden Tag auf und macht immer noch Musik und gibt Gesangsstunden", verriet Kelly gegenüber Daily Mail.

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020

Getty Images Ozzy Osbourne, Rockstar

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne 2015 auf dem Red Carpet

