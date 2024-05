"Prominent getrennt"-Cast versemmelt die Challenge erneut

In der sechsten Folge von Prominent getrennt muss nun die zweite Gruppe voll auf der Höhe sein – und das im wahrsten Sinne des Wortes! Beim Gruppenspiel der Ex-Paare geht es wieder darum, möglichst viel Geld zu sichern. Die Kandidaten müssen sich in luftiger Höhe an Streben entlang hangeln und die Geldsäcke greifen, um damit den Erhalt der Gewinnsumme gewährleisten zu können. Je höher der zu sichernde Geldbetrag ist, desto weiter müssen die Teilnehmer auch klettern. Die Bilanz des Ganzen? Ernüchternd! Lediglich Melina Hoch und Nico Legat (26) können ihre Säcke sichern. "Ich will einfach wieder richtig fit werden, das hat mir das Spiel heute gezeigt", gesteht sich Max Bornmann im Einzelinterview ein.

Die in der Villa gebliebenen Ex-Paare sind nach Ankunft ihrer Mitstreiter natürlich ganz interessiert daran, wie das Spiel verlaufen ist. Vor allem einer muss sofort seinen Senf dazugeben. Mike Cees klappert nach und nach jeden einzelnen seiner Mitspieler ab, um anschließend über sie herzuziehen. "Luisa ist einfach faul hier drin, die sitzt ihre Gage ab", schimpft der Verflossene von Michelle Monballijn im Einzelinterview. Und das, obwohl auch Mike seinen Geldsack in Folge fünf nicht retten konnte!

Mike eckt mit seiner Art und Weise aber nicht nur bei den "Prominent getrennt"-Paaren an. In der aktuellen Folge kommt es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und Max. Obwohl Letzterer äußerst ruhig bleibt, eskaliert Mike trotzdem komplett. Vor allem die Zuschauer sind so richtig genervt von dem Ex-Sommerhaus-Star. "Warum darf Mike Leute grundlos beleidigen und seine Ex manipulieren und fliegt nicht raus?", fragt sich ein Nutzer auf Instagram. Die meisten solidarisieren sich in den Kommentaren mit dem Ex von Luisa Früh. "Max hat echt einen Orden verdient, weil er so ruhig mit den absolut unangebrachten Bemerkungen von Mike umgegangen ist", schreibt einer von vielen.

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

RTL Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

