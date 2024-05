Back to Blond: Sydney Sweeney hat keine schwarzen Haare mehr

Die Met Gala ist vorbei und damit auch Sydney Sweeneys (26) Haartransformation. Auf dem roten Teppich der Modeveranstaltung zeigte die Schauspielerin eine überraschende Verwandlung und präsentierte sich mit einem schwarzen Bob-Haarschnitt. Nun wurde Sydney wieder auf den Straßen New York Citys gesichtet – jedoch mit blonden Haaren! Zuvor hatte die Euphoria-Darstellerin nicht verraten wollen, ob es sich bei ihrem Met-Gala-Look um eine Perücke handelte. Doch die aktuellen Bilder sprechen für sich: In einem grauen Kleid des Modelabels Rokh spazierte die natürliche Blondine mit ihren schulterlangen Haaren aus ihrem Hotel.

Sydneys Met-Gala-Look hätte wohl nicht mit ihrer blonden Mähne funktioniert. Für die wichtigste Modeveranstaltung des Jahres kollaborierte die gebürtige US-Amerikanerin mit Miu Miu. Gemeinsam arbeiteten sie an dem perfekten Look für den diesjährigen Dresscode "The Garden of Time". Aufgrund ihrer Interpretation spielte der schwarze Bob eine essenzielle Rolle in ihrem Auftritt. Die schwarzen Haare bildeten einen Rahmen mit den Lederhandschuhen, die einen passenden Kontrast zum Tüllkleid boten.

Doch nicht nur auf dem roten Teppich ist die 26-Jährige bereit für Veränderungen – bei Sydney sollen wohl bald die Hochzeitsglocken läuten. Im vergangenen Dezember schien sie noch nicht bereit zu sein, diesen großen Schritt zu wagen. "Ich habe so viel mit der Arbeit zu tun! Ich bin ein Workaholic und ich liebe es", erzählte sie damals Entertainment Tonight. Offenbar hat die "Wo die Lüge hinfällt"-Darstellerin etwas Zeit gefunden: Erst kürzlich wurde sie dabei entdeckt, wie sie ein Brautmodengeschäft verließ und einen großen Kleiderbeutel im Arm trug – ob das schon ihr Hochzeitskleid ist?

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr gewusst, dass es sich bei Sydneys schwarzen Haaren um eine Perücke gehandelt hat? Ja, das war ziemlich klar! Nein, definitiv nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de