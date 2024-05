Vor Hochzeit: Gemma Collins und ihr Rami turteln im Meer

Gemma Collins (43) und ihr Verlobter Rami Hawash genehmigen sich vor der großen Hochzeitsplanung noch eine gemeinsame Auszeit und genießen diese offenbar in vollen Zügen. Auf Instagram teilte die The Only Way Is Essex-Bekanntheit einen romantischen Schnappschuss, der das glückliche Paar beim Baden im Meer zeigt – die beiden sehen so verliebt aus wie eh und je. Zärtlich drückt Gemma ihrem Ehemann in spe einen Kuss auf die Wange, während er bis über beide Ohren in die Kamera strahlt. Sie fügte eine einfache Bildunterschrift hinzu: "Im Meer herumschaukeln" – abgerundet mit einem roten Herz-Emoji.

Nach ihrer jahrelangen On-off-Be­zie­hung und mehrfachem Verlobungschaos scheinen die Turteltauben es diesmal wirklich ernst zu meinen. Die 43-Jährige plant jetzt ganze drei extravagante Hochzeiten, die im Winter des Jahres 2026 stattfinden sollen. Vergangenen Monat gab das Paar bereits erste Details zur Planung bekannt: Die Fans können neben zahlreichen "The Only Way Is Essex"-Stars auf der Gästeliste auch auf ein glamouröses Kleid gespannt sein. Sogar die Band Jedward soll in einen wichtigen Teil der Zeremonie involviert sein. Im Juni 2026 feiert Rami auch noch seinen 50. Geburtstag – langweilig wird das Jahr also auf keinen Fall.

Rami hatte Gemma zu Beginn des Jahres mit einer romantischen Geste an einem Strand auf den Malediven einen Heiratsantrag gemacht. "Im Vorfeld der Verlobung gab es viel zu tun, das war eine Menge Druck. Wir waren auf einer Insel, auf der es kein Auto gab und das Personal unseres Hotels hat mir geholfen, alles zu organisieren. Gemmas Lieblingsblumen sind Rosen, also habe ich ein Wasserflugzeug organisiert, um etliche davon von der Hauptstadt Malé einzufliegen", plauderte der 48-Jährige gegenüber Mirror aus. Gemma gab zu, dass sie völlig überrumpelt war: "Ich kann einfach nicht glauben, dass ich nicht wusste, was vor sich geht. Normalerweise bin ich immer auf dem Laufenden, aber ich hatte keine Ahnung. Wir haben den Tag am Pool gechillt und es war so warm, dass ich meine Haare zum Abendessen lufttrocknen ließ und kein Make-up auftrug. Ich hatte nicht einmal einen verdammten BH an! Aber ich würde nichts daran ändern."

Anzeige Anzeige

Instagram / rami_hawash_ Gemma Collins und Rami Hawash im Januar 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, britischer Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Gemma Collins und Rami Hawash als Paar? Sie sind so süß zusammen! Ich bin mir nicht sicher, ob das diesmal klappt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de