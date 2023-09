"Lebt sein Leben": Ozzy Osbourne geht es mittlerweile besser

Er musste zuletzt viel einstecken! Schon seit Jahren hat Ozzy Osbourne (74) mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vor etwa drei Jahren teilte der Rocker seinen Fans mit, dass er bereits 2003 an einer Form von Parkinson erkrankt worden war. Erst kürzlich wurde der Musiker an der Wirbelsäule operiert und musste daraufhin einen Auftritt absagen. Seine Tochter Kelly (38) und seine Frau Sharon (70) erzählen nun, wie es Ozzy derzeit geht!

"Er hat Parkinson und eine schreckliche Wirbelsäulenoperation und er steht immer noch jeden Tag auf und macht immer noch Musik und gibt Gesangsstunden", plaudert Kelly gegenüber DailyMail aus. Seine Frau Sharon ergänzt: "Wisst ihr, er lebt sein Leben." Ozzys Enkel mache den Musiker sehr glücklich, wie Kelly verrät: "Jeden Abend, bevor er ins Bett geht, sitzt er bei meinem Vater. Und er bringt ihn zum Lachen und es ist einfach so, dass sie sich lieben."

Ozzy selbst hatte im Juli berichtet, dass er sich durch seine Gesundheitsprobleme durchkämpfe. Er gab zu, starke Schmerzen zu haben: "Ich habe noch ständige Schmerzen. Ich tue mein Bestes, mich von Schmerzmitteln fernzuhalten." Doch was ihm wirklich helfe, sei die Musik: "Das einzige, was mich am Laufen hält, ist Platten zu machen. Aber das kann ich nicht ewig tun."

Getty Images Ozzy Osbourne, Rockstar

Getty Images Ozzy Osbourne, 2009

Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne im Januar 2020

