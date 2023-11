Nach Promi BB: Knossi macht seine eigene "Big Brother"-Show!

Knossi (37) möchte sein eigenes Ding daraus machen. Aktuell schlagen sich wieder einige Sternchen bei Promi Big Brother durch. In diesem Jahr müssen die Teilnehmer mit besonders wenig Luxus auskommen: Sie verbringen in einem sehr spärlich eingerichteten Container auf sehr wenig Raum ihre Zeit. Zusätzlich müssen sie sich mit Haferflocken und Wasser als Grundnahrungsmittel zufriedengeben. Dass die aktuelle Staffel so hart ausfällt, taugt Knossi sehr – allerdings will er seinen eigenen "Big Brother"-Ableger herausbringen!

In der Promi-BB-Liveshow zeigt der YouTuber seine Begeisterung für das Format und verkündet dann: Er bringt seine eigene Version der Realitysendung unter dem Namen "Big Brother – Knossi Edition" auf Twitch heraus. "Nach Promi BB geht es hier im Container direkt weiter", plaudert er aus nennt den 12. Dezember als Startdatum. Dafür hat sich der 37-Jährige einige Bekanntheiten ins Boot geholt – so werden Cindy aus Marzahn (52), Joey Kelly (50) und MontanaBlack (35) um den Sieg kämpfen.

Knossi hat wohl ein Faible für minimalistische Reality-TV-Formate. So verriet ein Trailer von 7 vs. Wild, dass sich der ehemalige Let's Dance-Kandidat auch in diesem Jahr wieder unter den Teilnehmern befindet. "14 Tage im Dreck – auch ohne Essen. Das kann man schaffen. Denkt daran, was die Leute draußen geschrieben haben: Du gehst raus an Tag zwei! [...] '7 vs. Wild' ist meist einmal im Leben. Das ist unser Moment", hält er gleich am Anfang des YouTube-Clips eine Ansprache.

SAT.1 / Nadine Rupp / Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

Getty Images Knossi bei "Let's Dance" 2023

Instagram / knossi Sascha Huber und Knossi, "7 vs. Wild"-Kandidaten

