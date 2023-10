Erster Trailer: So krass wird die neue "7 vs. Wild"-Staffel

Es geht in eine neue Runde. Mit 7 vs. Wild hatte Survival-Experte Fritz Meinecke ein echtes Erfolgsformat ins Leben gerufen. Unter minimalistischen Umständen müssen die Teilnehmer sieben Tage in der Wildnis überleben. In der dritten Staffel dürfen die Kandidaten als Team antreten. Mit dabei ist unter anderem Twitch-Star Knossi (37) zusammen mit seinem Buddy Sascha Huber (31). Und nun verrät der erste Trailer, was die Fans in der neuen Staffel erwartet.

"14 Tage im Dreck – auch ohne Essen. Das kann man schaffen. Denkt daran, was die Leute draußen geschrieben haben: Du gehst raus an Tag zwei! [...] '7 vs. Wild' ist meist einmal im Leben. Das ist unser Moment", ist gleich zu Beginn des YouTube-Clips Knossis Ansprache für alle Teams zu hören. Und offenbar geraten in dieser Staffel auch echte Outdoor-Profis wie Joey Kelly (50) an ihre Grenzen. Ausgesetzt werden sie in der Wildnis Nordamerikas – und in den dichten Wäldern lauern unter anderem Wölfe. Gleich zu Beginn sind auch die ersten Tränen zu sehen. Wie sich die Teams am Ende schlagen, können die Fans ab dem 29. November verfolgen.

Vorab gab es aber bereits den ersten Skandal, denn ausgerechnet der Naturfilmer Andreas Kieling (63) musste die Show verlassen. Laut Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen habe der Filmemacher sich unangemessen verhalten. "Es handelte sich um eine für mich sehr unangenehme Grenzüberschreitung", erklärte die Influencerin auf Instagram.

