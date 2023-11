Prinz Frédéric von Anhalts Adoptivsohn Alexander ist tot

Traurige Neuigkeiten für Frédéric von Anhalt (80)! Auf der Suche nach einem geeigneten Erben für sein Hab und Gut adoptierte der Reality-TV-Star in den vergangenen Jahren mehrere Männer. Zuletzt nahm der Witwer von Zsa Zsa Gabor (✝99) den Fußballer Kevin Feucht (29) in die Familie auf. Nun muss Prinz Frédéric von Anhalt einen schweren Verlust verkraften: Sein Adoptivsohn Prinz Alexander von Anhalt ist gestorben.

Das berichtet Bild. Mit nur 51 Jahren ist Prinz Alexander plötzlich in seinem Haus in Nordrhein-Westfalen gestorben. Die genauen Umstände sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, allerdings gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder auf einen Suizid – der Notarzt konnte am Montagmorgen jedoch nichts mehr für den Adoptivsohn tun. Seine Lebensgefährtin Justine war bei ihm. 2009 erfüllte er sich einen Traum und kaufte von Frédéric von Anhalt seinen Prinzentitel. Doch er wurde mit seinem Neu-Papa nie wirklich warm.

Frédéric von Anhalt erfuhr durch das Blatt von Prinz Alexanders Tod. Er gibt auch ein erstes Statement ab: "Meine Trauer hält sich in Grenzen. Prinz Alexander war alles andere mein Lieblingssohn. Er hat immer versucht, mich zu kopieren, aber nie meine Klasse erreicht. Auch wenn er wie ich im schwarzen Rolls-Royce rumgefahren ist und Fantasie-Uniformen trug – er blieb immer nur der polterige Metzger aus der Provinz."

Marco Stepniak Prinz Alexander von Anhalt

Instagram / prinzalexandervonanhalt Prinz Alexander von Anhalt im Februar 2017

Instagram / kevinxprince Kevin Feucht und Prinz Frédéric von Anhalt in Los Angeles

