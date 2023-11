"The Crown"-Star Vanessa Kirby macht Beziehung offiziell!

Vanessa Kirby (35) ist wieder vergeben! Die Britin ist schon seit einigen Jahren als Schauspielerin erfolgreich. Vor allem mit ihrer Rolle als die junge Prinzessin Margaret (✝71) in The Crown wurde sie international berühmt. Über ihr Privat- und Liebesleben ist jedoch nicht besonders viel bekannt: Zuletzt datete sie "Phantastische Tierwesen"-Star Callum Turner (33), trennte sich jedoch 2019 von ihm. Nun hat Vanessa einen neuen Mann in ihrem Leben: Lacrosse-Spieler Paul Rabil!

Ihre Beziehung machen die 35-Jährige und der Sportler mit einem süßen Instagram-Post offiziell. "Von der Minute an, als wir uns zum ersten Mal in Des Moines getroffen haben – einmal um die Welt und zurück – ist das Leben mit dir viel besser, sinnvoller und schöner", schwärmt Paul darunter. Dazu teilt er einige Fotos, auf denen er verliebt mit seiner Vanessa posiert.

Zuvor war der Lacrosse-Profi mit Eiza González (33) liiert. Mit der Schauspielerin kam er 2021 zusammen, doch die beiden trennten sich bereits nach sieben Monaten. "Ihre Arbeitszeiten haben einfach nicht zusammengepasst und das belastete ihre Beziehung. Aber sie werden Freunde bleiben", verriet ein Insider damals gegenüber Just Jared.

Getty Images Vanessa Kirby, Schauspielerin

Instagram / paulrabil Vanessa Kirby und Paul Rabil

Getty Images Paul Rabil bei einem Event in New York City im Dezember 2019

