Diese Frage haben sich die Zuschauer von The Crown sicherlich schon oft gestellt: Schauen die Royals eigentlich die Serie, die auf ihrem Leben basiert? Die Antwort lautet: Ja! Im Zuge ihres Enthüllungsinterviews mit Oprah Winfrey (67) plauderten Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) aus, dass sie sich die erfolgreiche Netflix-Produktion hin und wieder ansehen – eine große Ehre für "The Crown"-Darstellerin Vanessa Kirby (32), die nicht mit so hochrangigen Zuschauern gerechnet hätte!

Die Schauspielerin verkörpert in den ersten beiden Staffeln Prinzessin Margaret (✝71) – die inzwischen verstorbene Schwester von Queen Elizabeth II. (94). Wie hat Vanessa reagiert, als sie erfahren hat, dass auch Meghan und Harry sich ihre Szenen angeschaut haben? "Der Gedanke, dass sie es wirklich gesehen haben, ist schon ziemlich verrückt", brachte sie jetzt bei "Jimmy Kimmel Live!" ihr Erstaunen darüber zum Ausdruck. "Natürlich hat man sich das ein bisschen vorgestellt, aber dann wieder gedacht: 'Ach, die sind doch viel zu beschäftigt, um sich das anzusehen.'"

Tatsächlich war Prinz Harrys Resonanz auf "The Crown" gar nicht mal so negativ! Im Interview mit James Corden (42) für dessen "Late Late Show" kommentierte er: "Es gibt einem eine ganz gute Idee davon, wie dieser Lebensstil ist, dieser Druck, die Pflicht über alles andere zu stellen – was daraus resultiert, was das bedeutet." Dennoch merkte er an, dass die Serie nur lose auf der wahren Geschichte seiner Familie basieren würde.

