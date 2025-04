Vanessa Kirby teilt seltene Urlaubsfotos mit Freund Paul

Vanessa Kirby (37) genießt derzeit eine romantische Auszeit mit ihrem Freund Paul Rabil in der Karibik. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post teilte die Schauspielerin Bilder ihres Aufenthalts in einem luxuriösen Four Seasons Resort auf den Westindischen Inseln. Die Fotos zeigen mehrere intime Momente, darunter eine Aufnahme, in der Vanessa an Pauls Seite lehnt, während er sie umarmt. Ein weiteres Bild scheint das Paar beim Betrachten eines Feuerwerks am Strand zu zeigen. "Was für eine wunderschöne Zeit, um innezuhalten und die Menschen zu schätzen, die man am meisten liebt", schrieb die Britin zu den Fotos.

Vanessa und Paul halten ihre Beziehung meist von der Öffentlichkeit fern. Die beiden wurden erstmals 2022 zusammen gesehen, als Paparazzi sie in New York fotografierten. Ihr offizielles Debüt als Paar folgte dann im November 2023, als der amerikanische Lacrossespieler mehrere Bilder auf Instagram teilte und schrieb: "Das Leben ist besser, sinnvoller und schöner mit dir." Vor ihrer Beziehung mit dem ehemaligen Lacrosse-Profi war Vanessa mit Schauspielkollege Callum Turner (35) liiert, während Paul vorher mit Kelly Berger, ebenfalls Lacrosse-Spielerin, verheiratet war.

Vor wenigen Monaten kursierten sogar Verlobungsgerüchte um Vanessa und Paul. Ein Insider behauptete gegenüber Page Six, dass der Sportler vor der "The Fantastic Four"-Darstellerin auf die Knie gegangen sein soll. Offiziell bestätigt wurden diese Gerüchte jedoch nie. Während Paul bei einer Hochzeit zum zweiten Mal vor den Traualtar treten würde, wäre es für die Leinwandschönheit der erste Bund fürs Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulrabil Vanessa Kirby und Paul Rabil

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Kirby, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige