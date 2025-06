Vanessa Kirby erwartet erstmals Nachwuchs mit Paul Rabil

Vanessa Kirby (37) hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Die britische Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind und präsentierte ihren Babybauch bei einem Presse-Event für den kommenden Marvel-Film "The Fantastic Four: First Steps" in Mexiko. In einem eleganten blauen Kleid zog die frühere The Crown-Darstellerin beim Fototermin am Samstag alle Blicke auf sich. Begleitet wurde sie von ihren Filmkollegen Pedro Pascal (50), Joseph Quinn (31) und Ebon Moss-Bachrach.

Die Babynews kommen gut ein Jahr, nachdem Berichte über eine Verlobung mit Paul Rabil die Runde gemacht hatten: Damals behauptete ein Insider gegenüber Page Six, dass der Sportler seiner Partnerin die Frage aller Fragen gestellt hatte. Der amerikanische Lacrosse-Spieler lernte Vanessa vor zwei Jahren kennen und die beiden gingen im November 2023 mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit. Paul, der Mitbegründer der Premier Lacrosse League ist, widmete seiner Partnerin damals im Netz eine rührende Nachricht: "Das Leben ist schöner und bedeutungsvoller mit dir."

Vanessa hält ihr Leben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Sie und Paul sollen sich jedoch in Des Moines zum ersten Mal begegnet sein – eine Begegnung, die anscheinend alles veränderte. Zuvor hatte Paul Beziehungen mit der mexikanischen Schauspielerin Eiza González und war zwischen 2014 und 2017 mit der Lacrosse-Spielerin Kelly Berger verheiratet. Vanessa hatte in der Vergangenheit ebenfalls öffentlich bekannte Beziehungen, darunter mit ihrem Schauspielkollegen Callum Turner (35).

Getty Images Ebon Moss-Bachrach, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, und Joseph Quinn im Mai 2025

Getty Images Vanessa Kirby, 2025

