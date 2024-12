"The Crown"-Star Vanessa Kirby soll mit Paul verlobt sein

Geht Vanessa Kirby (36) etwa den Bund fürs Leben ein? Die Schauspielerin ist schon seit rund zwei Jahren mit dem Lacrosse-Profi Paul Rabil liiert. Nun sollen die beiden Nägel mit Köpfen gemacht haben: Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, der Sportler sei vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen. Bisher sind noch keine genauen Details zur Verlobung bekannt. Weder wurde verraten, wann Paul um die Hand der The Crown-Darstellerin angehalten hat, noch ob sie bereits in der Hochzeitsplanung stecken. Auch steht eine offizielle Bestätigung noch aus.

Bestätigt wurde die Beziehung von Vanessa und Paul im November 2023. Der 39-Jährige postete zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal ein Pärchenfoto auf Instagram. Dazu richtete er eine liebevolle Botschaft an seine Partnerin: "Von der Minute an, als wir uns zum ersten Mal in Des Moines getroffen haben – einmal um die Welt und zurück – ist das Leben mit dir viel besser, sinnvoller und schöner." Gerüchte, dass die beiden sich daten, kursieren aber schon wesentlich länger. Denn sie wurden bereits im Oktober 2022 händchenhaltend bei einem Spaziergang in New York City erwischt und heizten so die Gerüchteküche ordentlich an.

Bevor die beiden zueinanderfanden, führten sie bereits Beziehungen mit Prominenten. Vanessa war zuvor mit dem Darsteller aus der Phantastische Tierwesen-Filmreihe, Callum Turner (34), liiert. 2019 sollen die beiden sich aber getrennt haben. Paul wiederum führte vor Vanessa eine Beziehung mit Eiza González (34). Die mexikanische Schauspielerin und der gebürtige US-Amerikaner sollen 2021 entschieden haben, getrennte Wege zu gehen – und das nach nur sieben Monaten. Laut einer Quelle haben die beiden aber nach wie vor ein gutes Verhältnis. "Ihre Arbeitszeiten haben einfach nicht zusammengepasst und das belastete ihre Beziehung. Aber sie werden Freunde bleiben", offenbarte der Insider gegenüber Just Jared.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulrabil Vanessa Kirby und Paul Rabil

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Kirby, Schauspielerin

Anzeige Anzeige