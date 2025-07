Schwangere Superheldin: Vanessa Kirby setzt MCU-Meilenstein

Im neuen Streifen "The Fantastic Four: First Steps" übernimmt Vanessa Kirby (37) als Sue Storm die Rolle einer schwangeren Superheldin – etwas, das es vorher noch nie gab. Im Interview mit kino.de offenbart die Schauspielerin nun, wie emotional und intensiv es für sie war, diese Rolle anzunehmen. "Was sich an diesem Film so toll angefühlt hat und mich sehr bewegt hat, war, dass sie nicht am Rand sitzen musste. Sie musste keine Auszeit nehmen. Sie war plötzlich nicht mehr Teil des Teams, weil sie eine Mutter sein musste", erklärt sie.

Die Schwangerschaft ihrer Filmfigur ist kein nebensächliches Detail, sondern der emotionale Kern der Geschichte. Die Verbindung zum ungeborenen Kind und zugleich die Verantwortung als Teammitglied der Fantastic Four machten die Darstellung für die 37-Jährige herausfordernd und bewegend, wie sie schildert. "Es war auf jeden Fall surreal, eine schwangere Superheldin zu spielen. Vor allem, weil das Baby das Herz der Geschichte ist", erzählt Vanessa und fügt hinzu: "Auf der einen Seite fühlt man das emotionale Gewicht, da wir nicht nur die Welt retten, sondern wir müssen das Baby beschützen."

Für die Britin ist es jedoch nicht nur ein berufliches Highlight, sondern auch ein ganz besonderes privates Kapitel: Gemeinsam mit ihrem Partner, dem US-amerikanischen Lacrosse-Spieler Paul Rabil, erwartet Vanessa das erste gemeinsame Kind. Die freudige Neuigkeit wurde vergangenen Monat auf einem Presse-Event für den kommenden Marvel-Streifen in Mexiko bekannt: Der The Crown-Star strahlte in einem eleganten blauen Kleid und präsentierte stolz seinen wachsenden Babybauch.

Getty Images Vanessa Kirby, Schauspielerin

Getty Images Vanessa Kirby, Juli 2025

Getty Images Vanessa Kirby in Mexiko im Mai 2025