Nach Abnehmspritze: Ozzy Osbourne ist besorgt um Sharon

Er macht sich große Sorgen! Ozzy Osbourne (74) ist bereits seit mehr als 40 Jahren mit seiner Ehefrau Sharon Osbourne (71) verheiratet. Gemeinsam gehen die Turteltauben durch dick und dünn. Doch die TV-Persönlichkeit geriet zuletzt stark in die Kritik, nachdem sie mithilfe einer umstrittenen Spritze in nur vier Monaten 13 Kilo abgenommen hatte. Nun verrät Sharon, was Ozzy von der Aktion hält!

In der Show "Good Morning Britain" sprach die dreifache Mutter über ihre drastische Gewichtsabnahme. Obwohl sie mittlerweile gerne ein paar Kilo zunehmen würde, erfülle ihr Körper ihr diesen Wunsch nicht: "Ich könnte ein paar Pfunde zulegen, aber mein Körper hört nicht darauf." Dieser Zustand versetze ihren Mann in große Sorge um seine Liebste. "Er hat Angst, er mag es nicht. Er hat Angst, dass mir etwas zustoßen könnte. 'Das war's, du bist dünn geworden – dir wird etwas passieren.' Er denkt immer an die Kehrseite und denkt, es ist zu schön, um wahr zu sein", erklärt der "The Osbournes"-Star ehrlich.

Bereits in einem früheren Interview in der Show "The Talk" gab Sharon zu, dass sie nach der Abnehmspritze mit starken Nebenwirkungen zu kämpfen hatte: "Ich war ein paar Monate lang sehr krank. In den ersten paar Monaten war mir einfach nur übel. [...] Aber schau, ich habe es vier Monate lang genommen und ich habe 13 Kilo abgenommen."

Anzeige

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020

Anzeige

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne im Jahr 2015

Anzeige

APEX / MEGA Sharon Osbourne im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de