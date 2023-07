13 Kilo weniger: Sharon Osbourne zeigt erschlankte Figur

Sharon Osbourne (70) ist kaum wiederzuerkennen! Eigentlich sorgt ihr Mann Ozzy Osbourne (74) in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen: Der Sänger hat nämlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste sogar seine Tour absagen. Zuletzt beunruhigt aber auch seine Frau die Fans: Sie hat mithilfe einer umstrittenen Spritze 13 Kilo in vier Monaten abgenommen! Jetzt ist Sharon in der Öffentlichkeit unterwegs – und der Gewichtsverlust ist ihr deutlich anzusehen.

In einem Nobelkaufhaus in Beverly Hills genießt die X Factor-Jurorin nun einen kleinen Einkaufsbummel. Sie trägt dafür eine schlichte weiße Bluse mit einer schwarzen Hose und kombiniert dazu eine Sonnenbrille und eine Designertasche. Der drastische Gewichtsverlust ist dabei deutlich an Sharons Gesichtszügen und ihrer Figur zu erkennen!

Vor wenigen Tagen gab Sharon in der Show "The Talk" zu, dass sie eine Abnehmspritze genommen hatte, die sie erschlanken ließ. Das hatte aber krasse Nebenwirkungen: "Ich war ein paar Monate lang sehr krank. In den ersten paar Monaten war mir einfach nur übel. [...] Aber schau, ich habe es vier Monate lang genommen, ich habe 30 Pfund abgenommen", berichtete sie dennoch stolz.

APEX / MEGA Sharon Osbourne im Juli 2023

Getty Images Sharon Osbourne im September 2019

APEX / MEGA Sharon Osbourne beim Shoppen

